Abbe sucht ein neues Zuhause

6. Juli 2019

Mischling, männlich & kastriert, Geb. ca Januar 2015

Abbe ist ein vorwitziges kleines Kerlchen, begrüßt Menschen freudig und genießt Streicheleinheiten sehr. Auch mit Artgenossen kommt er gut zurecht. Über einen netten Kumpel in seinem zukünftigen Zuhause würde Abbe sich daher bestimmt freuen. Der Kleine litt in Rumänien unter Hautproblemen – sicher war das eine Reaktion auf die stressigen Lebensbedingungen dort. Nun lebt Abbe schon seit Januar bei uns und sein Fell ist sehr gut nachgewachsen. An der Leine kann er schon ganz gut gehen. Natürlich muss Abbe aber noch viel lernen, bei richtiger Anleitung und Geduld hat er vieles jedoch bestimmt schnell drauf. Mehr Infos und Tiere unter hamburger-tierschutzverein.de

[KS]