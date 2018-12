12. Dezember 2018

29.11., Reeperbahn/Ecke Holstenstraße

Die Brauerrei-Kneipe feiert ihre Wiederkehr nach Hamburg und wir dürfen sowohl auf neu interpretierte Bier-Variationen, als auch auf Veranstaltungen gespannt sein. Wer einen Blick in die Brauerei werfen will, kann an Führungen und Seminaren teilnehmen.

[KS]