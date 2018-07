Bundesweite Kampagne für Kinderhospizarbeit

10. Juli 2018

Über sechs Kilometer soll die engelsförmige Fackel des Kinder-Lebens-Laufes bis zum Welthospiztag, dem 13. Oktober, zurücklegen. „Mit dieser Fackel senden wir ein Licht der Hoffnung in die Welt“, sagt Schirmherrin Elke Büdenbender, die mit ihrem Engagement Kin­dern mit lebensbegrenzenden Krankheiten hel­fen will. Von Kinderhospiz zu Kinderhospiz fü­hr­t die lange Reise, die zu Fuß, mit dem Fahr­rad, oder im Rollstuhl bewältigt wird. Die fünfjährige Mila, die an spinaler Muskel­atro­phie leidet, hat mit der Fackel die ersten Meter des Kinder-Lebens-Laufes zurückgelegt. Den genauen Standort der Fackel kann man auf kinder-lebens-lauf.de finden.