HAMBURG-TICKER

+++ Nach zwei Jahren Umbauzeit hat die Fabrique im Gängeviertel wieder geöffnet.

+++ Am 6.4. lädt der Spielbudenplatz von 16-23 Uhr zum Angrillen auf den St. Pauli Nachtmarkt.

+++ Vom 6.-10.4. zeigt die Dokumentarfilmwoche rund 30 Filme, u.a. im Metropolis und Lichtmeß .

+++ 13 Hamburger Kinos zeigen am 24.4. unter dem Motto „Eine Stadt sieht einen Film” den gan­zen Tag lang „Absolute Giganten”.

+++ Der Energieberg Georgswerder hat wieder geöffnet und bietet fantastische Ausblicke über die Stadt.

+++ Am 16.+17.4. findet im Savoy das Fantasy Filmfest statt.

+++ Vom 3.4.-3.5. lesen div. Autoren bei der ersten „SuedLese” an unterschiedlichen Orten im Süden Hamburgs.

+++ Am 23.4. findet der Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche statt.

+++ Vom 23.-24.4. steigt das beliebte Osterstras­senfest.

+++ Für den 23.4. ist in Hannover eine große Demo gegen das Transatlantische Freihandelsabkom­men (TTIP) geplant.

„WG GESUCHT” für Rambo

Terrier-Mischling, männl., geb. ca. 2013

Rambo lief alleine durch die Stadt, bevor ihn jemand ins Tierheim brachte. Dort zeigt sich der Rüde als agiler Bursche, der von Lange­weile nichts hält. Den Pflegern gegenüber ist er freundlich und auch seinen Zwinger hält er sauber – mit den WG-Genossen klappt es ebenfalls gut. www.hamburger-tierschutzverein.de

Happy Birthday, Hanseplatte!

Kein Scherz: Zum 10. Geburtstag laden die Betreiber am 1.4. auf den Lattenplatz und in den Hanseplatten-Laden (Neuer Kamp 32). Noch geheime Künstler wollen hier etwas vorspielen, lesen oder zeigen – von Musik über Literatur bis Mode. Wenn die präsen­tierten Artikel gefallen, können diese gekauft werden – der Gewinn soll zu 100% an die Initiative „Refugees welcome Karoviertel“ gehen.

Kein Stuttgarter Weindorf mehr

30 Jahre lang war das beliebte Stuttgarter Weindorf auf dem Hamburger Rathaus­markt zu Gast. Jetzt ist der Veranstalter Pro Stuttgart e.V. gezwungen, die Traditionsver­anstaltung abzusagen. Grund ist eine immen­se Kostensteigerung der vom Bezirksamt Mitte veranschlagten Platzmiete: Statt bisher rund 46.000 Euro verlangt die Stadt nun ca. 125.000 Euro – eine Steigerung um rund 170 %.

Übernachtungsangebot für Transit­flüchtlinge endet

Zum 31. März schließen die Unterkünfte für Transitflüchtlinge an der Neuen Burg und in der Danziger Straße. Seit Herbst wurden an beiden Orten mehr als 20.000 Flüchtlinge be­treut, denen für eine Nacht Erholung, Nah­rung und Duschen angeboten wurden, bevor die Reise weiter ging. Das Angebot möglich machte der Einsatz von zahlreichen freiwil­ligen Helfern. Pro Nacht wurden etwa 400 Schlafplätze bereitgehalten.

Aus Liebe zum Vinyl

Am 16.4. sind im Rahmen des Record Sto­re Day deutschlandweit in mehr als 220 teil­nehmenden Läden wieder ganz besondere Platten erhältlich. Folgende Künstler sind u.a. auf limitiertem Vinyl veröffentlicht: Johnny Cash, David Bowie oder Madonna. In Ham­burg beteiligen sich z.B. Groove City, Mi­chelle Records und der Burnout Record Store an der Aktion.

Hamburg räumt auf!

Die Stadtreinigung Hamburg ruft freiwilli­ge Helfer dazu auf, vom 1.-10.4 öffentliche Flächen wie Spielplätze, Schulhöfe oder Grünanlagen aufzuräumen. Dafür werden kostenlos Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung gestellt, und der gesammelte Ab­fall umwelt- und fachgerecht entsorgt.

OXMOX präsentiert: Udo Lindenberg

Mit seiner neuen Platte „Stärker Als Die Zeit“ kommt der 69-jährige OXMOX-Titel­held am 11.6. ins Volksparkstadion. Im Ge­päck hat Udo zahlreiche Hits und musikali­sche Gäste. Im nächsten OXMOX gibt’s alle Infos rund um die neue Lindenberg-Platte. OXMOX verlost Tickets! Klebeschnipp: Udo Lindenberg

OXMOX präsentiert: PERSONAL2016 Nord

Im Rahmen eines umfangreichen Programms mit vielen Ausstellern, Live-Coaching und Fachexpertise treffen sich am 26.+27.4. in der Hamburg Messe und Congress mehr als 3.500 Personaler für einen kompetenten Aus­tausch.