Das perfekte Picknick

7. September 2017

Es klingt ein bisschen antiquiert, wie aus einer anderen Zeit, aber unsere Vorfahren haben es schon seit Jahrhundert genossen, ein Picknick im Grünen. Selbst in Hamburg ist es möglich, einen schönen gemütlichen Nachmittag mit Freunden oder Verwandten zu genießen.

Zwischen Bäumen im Park oder am Elbstrand lässt sich für ein paar Stunden alles vergessen. Ob es sich dabei um ein romantisches Rendezvous oder eine Familienfeier handelt, für jedes Picknick gibt es in der Umgebung von Hamburg den richtigen Platz. In den großen Parks, wie dem Jenischpark, oder an den Ufern an den Alsterkanälen können Sie die Sonnetage genießen und die Seele einmal richtig baumeln lassen.

Gründe dafür gibt es genug, das romantische Picknick für den Partner oder der Geburtstag eines Familienmitglieds. Die Natur stellt die optimale Eventumgebung zur Verfügung, die grünen Ufer der Alster oder die Rasenflächen im Hirschpark. Vertiefen Sie die Beziehung mit einem Spaziergang durch die Wälder oder Vergnügen Sie sich mit einem Badmintonspiel auf den großen grünen Wiesen.

Was gibt es Schöneres, als diesen Tag dann mit einem vorzüglichen Essen zu krönen. Falls Sie die klassischen Würstchen mit Kartoffelsalat nicht mehr sehen können, oder sie einfach nicht dem Anlass des Picknicks gerecht werden; wie wäre es dann mit einem exotischen BibimBAM, um den sich viele Legenden ranken, oder mit glutenfreiem Nachtisch oder mit Sushi? Sie können für jeden Anlass die optimale Krönung des Tages finden. Keiner kann sich dem Zauber eines Abendessens am Ufer der Alster bei Kerzenschein entziehen.

Kombiniert mit einem langen Sparziergang oder sportlicher Betätigung kann der freie Tag im Grünen der ideale Ausgleich sein, um die Batterien wieder aufzuladen. Ideale Plätze gibt es überall in Hamburg, ob Sie die Grillstation auf der Michelwiese bevorzugen oder lieber auf dem Veddeler Deich spazieren gehen möchten. Der Tag in der Natur kann zu einem unvergesslichen Freizeitvergnügen werden, den Sie so oft wie möglich wiederholen wollen.

Im Jenischpark können Sie nicht nur die weitläufigen Grünflächen genießen, zwei Museen, das Jenisch Haus und das Ernst Barlach Haus, laden auch zu kulturellem Genuss ein. Ein idealer Ausgleich zwischen der Schönheit der Natur und den von Menschen geschaffenen Kunstwerken. Wer aber lieber den Tag nutzen möchte, um neue Menschen kennen zu lernen, ist an der Strandperle am besten aufgehoben. Der Elbstrand lädt ein, den Tag auf der Decke zu verbringen und viele neue nette Leute kennen zu lernen. Der Strand ist genau das Gegenstück zum Außenmühlenteich, der Hamburger Geheimtipp liegt südlich der Elbe, im Herzen Hamburgs. Ein kleiner traumhafter See mitten im Grünen lädt ein, das Picknick mit einem gemütlichen Spaziergang einzuleiten. Sicher der optimale Platz, um einem romantischen Nachmittag den richtigen Rahmen zu geben.

Für den traditionellen Ausflug ins Grüne mit dem leckeren Picknick ist keine stundelange Fahrt nötig. Selbst in der Hamburger City gibt es genug Angebote um einen Tag in der Natur zur Verbringen. Unterstützt mit dem richtigen kulinarischen Angebot, wird der freie Tag in der Natur ein unvergessliches Ereignis.