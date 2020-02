Frankie sucht eine WG

Widderkaninchen, männlich, kastriert, juvenil

Der liebe Frankie kam kurz vor Weihnachten als Fundtier ins Tierheim. Freilaufend wurde der kleine Fratz in Billstedt gefunden – nun wartet er auf ein liebevolles Zuhause. Hier zeigt er sich als zurückhaltender Kaninchenmann. Wie die meisten Kaninchen bevorzugt er den Kontakt zu Artgenossen über den zu Menschen – er wird daher nur mit oder zu anderen Kaninchen vermittelt. Ob Frankie schon in den Genuss eines Außengeheges gekommen ist, wissen wir nicht, doch über die wärmeren Monate ist es sicher möglich, ihn an die Außenhaltung zu gewöhnen. Ansonsten gilt, dass auch in der Wohnung für genügend Platz und Freilauf zum Rumhoppeln gesorgt sein sollte – es soll ja keine Langeweile aufkommen.

Weitere Infos findet ihr unter hamburger-tierschutzverein.de.