Telekom Street Gig: James Blunt Meet & Greet Ticket + Samsung S9 gewinnen

Große Popballaden in einmaliger Kulisse: Die Telekom holt den britischen Superstar James Blunt am 11. März für die Street Gigs in die Elbphilharmonie Hamburg.

Das neue Wahrzeichen der Hafenstadt bietet mit der außergewöhnlichen Architektur und dem innovativen Klangkonzept die perfekte Atmosphäre für den zweifachen Brit-Awards & Echo-Preisträger. Neben Welthits wie „You’re Beautiful“, „High“ oder „1973“, wird James Blunt auch Songs wie „The Truth“ und „Monsters“ seines aktuellen Albums „Once Upon A Mind“ präsentieren, mit dem er gerade durch Deutschland tourt. Der Street Gig wird weltweit im besten Netz live bei MagentaMusik 360 gestreamt und auf MagentaTV in Deutschland ausgestrahlt. Karten für die exklusive Show kann man nur gewinnen! Und zwar u.a. hier. OXMOX und Telekom verlosen 1×2 James Blunt Meet & Great Tickets für den Street Gig und ein Samsung S9 Smartphone.

Also, einfach Mail an gewinne@oxmoxhh.de mit dem Betreff “Blunt” und Daumen drücken.

http://jamesblunt.com

Credit Gavin Bond