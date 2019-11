JOANA SUCHT EIN NEUES ZUHAUSE

Mischling, weiblich, geb. ca. 2016

Die total freundliche und liebe Hündin liebt Streicheinheiten. Sie ist sehr menschenbezogen, anhänglich aufmerksam. Mit anderen Hunden verträgt sie sich gut – Katzen kennt sie noch nicht. Joana sucht ein Zuhause bei lieben und aktiven Menschen, wo sie in aller Ruhe ankommen kann und die schönen Seiten eines Hundelebens richtig genießen darf. Von einem netten Hundekumpel, der schon in der Familie lebt, könnte die Schöne vieles von dem lernen, was das Zusammenleben erleichtert. Wenn ihr aktive Menschen seid, die Joana geduldig das Hundeeinmaleins beibringen wollen – und ganz viel Zeit zum Schmusen habt, dann lernt die Hundedame im Tierheim kennen.

Weitere Infos findet ihr unter hamburger-tierschutzverein.de.