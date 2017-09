11. September 2017

Ladies only!

Die beliebte LADIES ONLY! Shopping-Mo­de-Messe kommt nach zwei Jahren Pause am 22.09. von 16 bis 22 Uhr wieder nach Hamburg in das Commundo Tagungshotel.

Ob ein Ma­keup Workshop, das Aufspritzen oder Weg­schleifen von Falten, Wimpern-Extensions, schöne und bequeme Dessous oder Schmuck-Anbieterinnen:

Hier gibt es nahezu alles, was das Frauenherz begehrt.