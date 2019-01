15. Januar 2019

„Am schönsten ist es, gutes Feedback von Kunden zu bekommen und dass Menschen heutzutage noch zu uns kommen, statt online zu bestellen“, so Miguel (26). Er selber spielt von klein auf Tasteninstrumente und Drums. Hier kann er sowohl seine Leidenschaft mit dem Beruf zu verknüpfen, als auch Know-How an Kunden weitergeben. Gerne berät er Euch in der Königstr. 1-3 am Ende der Reeperbahn.

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]