Review: DROPKICK MURPHYS

Ein tiefer Bass dröhnte durch die abgedunkelte Arena, geheimnisvoll besungen von einer säuselnden Frauen-Stimme. Die sechs Jungs von der amerikanischen Ostküste (im Herzen sind es Iren) stürmten die Bühne mit „The Boys Are Back“. Durch ausverkaufte Arena pustete Lametta, Konfetti und Nebel, während auf dem Bühnen-Bildschirm Lyrics oder die dazugehörigen Musik-Videos liefen. Als alle gemeinsam „You‘ll Never Walk Alone“ einstimmten, wurde ein Träumchen aller Murphy-Fans wahr. Einzig „Rebels with a Cause“ hat gefehlt – als Kirsche auf der Sahne-Setlist.

(Foto by Gregory Nolan)