Tipps, wie ich als Student eine Wohnung in Hamburg finde

Im nächsten Semester wirst du in Hamburg mit dem Studium beginnen. Neben der Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt macht sich auch die Frage breit, wie schwierig es sein wird eine geeignete Wohnung in Hamburg zu finden.

Einfach wird es wohl nicht werden! Aber kein Grund, missmutig mit der Wohnungssuche zu beginnen! Mit Flexibilität in Sachen Stadtteil, Wohnform und dem Gespür, bei der Wohnungssuche nicht nur der breiten Masse zu folgen, kann die Jagd beginnen.

Das richtige Timing!

Der perfekte Moment mit der Wohnungssuche zu beginnen, ist 2 bis 3 Monate vor Ende des Semesters. Absolventen werden in diesem Zeitraum ihre Wohnung kündigen. Ja, richtig, du hast noch keine Zusage für dein Studium in Hamburg erhalten! Genau, deine künftigen Kommilitonen aber auch nicht, denn sobald diese versendet werden, hast du wesentlich mehr Konkurrenz! Hier gilt es abzuwägen, wie wahrscheinlich eine Zusage für dein Studium in Hamburg sein wird.

Eine Zeitungsanzeige aufgeben!

Du bist auf der Suche nach einer schönen Wohnung mit weniger Konkurrenz? Wohnungsvermieter, die nicht so versiert im Umgang mit dem Internet sind, lesen gerne die Zeitung. Hier lohnt es sich, u. U. eine Suchanzeige für eine Wohnung im Hamburger Abendblatt oder der Hamburger Morgenpost zu schalten. Die Suchanzeige solltet Ihr gleich im Namen eure Eltern aufsetzen lassen. Das vermittelt dem Vermieter eine gewisse Sicherheit, dass eure Eltern evtl. auch mit einer Bürgschaft hinter euch stehen und verhilft einfacher zu einem Besichtigungstermin. Auch Ihr könnt euch die Wohnungsinserate in diesen Zeitungen anschauen, denn die vom “alten Schlag” inserieren Ihre Wohnungen auch gerne selber in der Zeitung.

Unterschätzte Stadtteile

Nah dran und doch nicht mitten drin! Das kann sich bei der Wohnungssuche in Hamburg im Preis und bei der Konkurrenz positiv bemerkbar machen. Schaut euch nochmal den Stadtplan an. Euer Lieblingsstadtviertel kennt ihr mit Sicherheit. Welche Stadtviertel grenzen an? Oder folgt der Straßenbahn aus eurem bevorzugten Stadtviertel hinaus. Vielleicht sucht ihr hier mal nach Wohnungen, denn mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln gut angebunden, seid ihr vielleicht schon in ein paar Minuten am Ort des Geschehens!

Wohnheim

Viele von euch winken hier vielleicht gleich ab. Aber wir sprechen hier nicht von den Studentenwohnheimen mit 11 Quadratmeter Zimmern, wo sich 10 Studenten ein Bad teilen. Es gibt immer häufiger Studentenwohnheime von privaten Trägern. Hier gibt es ansprechend eingerichtete Miniappartements. Häufig gibt es zusätzlich coole Gemeinschaftsbereiche und manche Studentenwohnheime haben sogar einen Fitnessbereich. Beginn 2020 eröffnet beispielsweise das Studentenwohnheim The-Fizz in Hamburg und hier stehen die Chancen gut evtl. ein schönes Apartment sein Eigen nennen zu können.

Bewerbungsmappe zur Besichtigung mitnehmen!

Genau! Hast du den ersehnten Wohnungsbesichtigungstermin erhalten, solltest du unbedingt eine Bewerbungsmappe zur Besichtigung der Wohnung mitbringen. Mit einer Bewerbungsmappe hat der Makler oder Vermieter gleich alle benötigten Unterlagen vorliegen und er erinnert sich auch besser an dich, wenn er eine Entscheidung treffen muss.

Was gehört auf jeden Fall hinein? Ähnlich, wie bei einer Bewerbung gehört ein Foto, ein kurzer Lebenslauf hinein und zusätzlich eine Kopie von deinem Ausweis und Kopien der letzten Gehaltsabrechnungen. Als Student punktest du mit einer Elternbürgschaft, evtl. Vorvermieterauskunft und einer Schufa Auskunft, die dem Vermieter zusätzliche Sicherheit als Entscheidungshilfe gibt.

Das Budget mit einem Nebenjob aufbessern!

Auch ein Nebenjob kann der ausschlaggebende Faktor sein, der über eine Wohnungszu oder -absage entscheidet. Ein Nebenjob gibt dem Vermieter zusätzliche finanzielle Sicherheit. Besserst du mit einem Nebenjob das Budget auf, kannst du dich evtl. auch auf teurere oder größere Wohnungen in Hamburg bewerben, die u. U. für andere Studenten zu kostenintensiv sind. Und wer sagt denn, dass es bei einem Nebenjob ausschließlich ums Geldverdienen geht. Du kannst die Jobsuche auch gezielt auf deine Interessen und Qualifikationen ausrichten. Neben der Tatsache, dass du Berufserfahrung sammelst, verbesserst du auch deine Skills in Sachen richtig bewerben. Auch neue Freunde und berufliche Kontakte kannst du ganz einfach durch einen spannenden Nebenjob knüpfen.

Butter bei die Fische!

Die Wohnungssuche in Hamburg ist nicht einfach, dass weiß jeder. Aber es ist auch eine deiner ersten Bewährungsproben und es fühlt sich einfach toll an, wenn du deinen Wohnungsschlüssel dann in Händen hältst.