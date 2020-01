Reimarusstraße 13, Öffnungszeiten: Mo 12-22 Uhr, Di-Do 12-22:30 Uhr, Fr 12-23 Uhr, Sa+So 11:30-23 Uhr

Das rein pflanzliche Restaurant mit dem simplen Namen „Ta“ verköstigt seine Gäste seit November 2019 im Portugiesen-Viertel an der Nordelbe. OXMOX hat sich für euch durch die Leckereien geschlemmt und wir resümieren: das Konzept um die veganen Speisen aus edlen Zutaten geht voll auf und wird hervorragend umgesetzt als Fusion-Küche – also eine, die Einflüsse aus mehreren Kulturen vereint. Den Fokus hat Küchenchef Ta Tien Hop dabei auf den vietnamesichen Raum gelegt, wo sich überwiegend vegan ernährt wird. So stehen auf der Speisekarte exotische Köstlichkeiten, welche die Geschmackssinne aufhorchen lassen. Frittierte Avocados, Tofu-Sticks mit Chili-Dip oder ein frischer Mango-Salat lassen sich perfekt mit einem Cocktail, Smoothie oder Wein kombinieren. OXMOX-Getränke-Tipp: der prickelnde „Mui Ne Sunsrise“-Cocktail (7,90 €) aus Himbeer, Maracuja und Limette.

Ein großes Danke an das zuvorkommende Personal für diesen tollen Abend im „Ta Vegan House“!

http://taveganhouse.com