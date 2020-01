Neues Video von Orange Blue “Die Welt steht still”

Volkan Baydar: “Dieser Moment im St. Pauli Theater, die Möglichkeit diesen Song schon ein halbes Jahr vor Veröffentlichung live zu singen, war einzigartig. Ein irres Gefühl. Gänsehaut pur. Vince und ich haben so lange an dem Song gearbeitet, und nun kommt schon in genau einem Monat das gesamte Werk heraus….”

Vince Bahrdt: “Und ‘Die Welt steht still’ ist genau einer dieser Songs, der uns keine andere Wahl ließ, als einen Teil unserer Tracks auf Deutsch zu schreiben. Im Englischen würden diese Gedanken des Innehaltens und Hoffnungschöpfens einfach nicht funktionieren.”

https://www.youtube.com/watch?v=i9PN89ITVnI&feature=youtu.be

Beitragsbild [photocredit: Sami Khatib]

[photocredit: Anna Brauer]