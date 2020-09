Mit Auftragskillerin AVA sollte man(n) sich besser nicht anlegen.

Ava (Jessica Chastain) ist eine eiskalte Profikillerin, die für eine zwielichtige Organisation hochkarätige Zielpersonen auf der ganzen Welt ausschaltet. Doch als einer ihre Jobs aufgrund falscher Informationen schiefläuft, wendet sich für Ava das Blatt. Sie wird in den Zwangsurlaub geschickt, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Noch weiß sie nicht, dass ihr Boss Simon (Colin Farrell) selbst Killer auf sie angesetzt hat und Ava ums eigene Überleben kämpfen muss…

Mit CODE AVA – TRAINED TO KILL inszeniert Tate Taylor (The Help; Girl on the Train; Ma – Sie sieht alles) einen hochkarätigen Actionthriller, bei dem Fans von ATOMIC BLONDE, ANNA oder auch NIKITA voll auf ihre Kosten kommen. Als Profikillerin Ava stellt die mehrfach ausgezeichnete und zweifach Oscar®-nominierte Jessica Chastain erneut ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Trainiert um zu töten, folgt sie den Anweisungen ihres zwielichtigen Chefs, der von BRÜGGE SEHEN UND STERBEN-Star Colin Farrell brillant verkörpert wird. Perfekt ergänzt wird das Star-Ensemble durch den US-amerikanischer Rapper und Oscar®-Preisträger Common sowie die preisgekrönte Schauspiel-Legende John Malkovich.

CODE AVA – TRAINED TO KILL ist ab 22. Oktober als DVD und Blu-ray erhältlich. Digital bereits ab 6. Oktober verfügbar.

