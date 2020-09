Der Winter-Die ideale Whirlpool-Saison

Kamin an – wir gehen raus zum Baden:

Draußen ist es kalt, der Schnee hat den Garten mit einer weißen Decke schlafen gelegt alle Menschen mummeln sich in Ihre Decken. Für Whirlpoolbesitzer startet jetzt die Outdoor-Badesaison: auf diese Jahreszeit freuen sich besonders Besitzer eines HotSpring® Whirlpools, die dieses private Wellness-Oase im eigenen Garten mit wenigen Schritten erreichen. Immer badebereit durch perfekte Isolierung, wartet ihr Whirlpool auf sie. Die Isolierabdeckung wird geöffnet – Dampf steigt auf in die kalte, klare Luft. Sie steigen ein und fühlen die Wärme, Geborgenheit und sich selbst in der Schwerelosigkeit des Wassers. Ein unglaublich entspannendes Erlebnis ist das Bad an der frischen, klaren Luft zu nehmen

Zu den Pionieren der Ganzjahres-Spas zählt die WHIRLPOOL Import GmbH seit über 30 Jahren mit der weltweit meistverkauften Marke HotSpring® Whirlpools. Auch wenn es noch so kalt ist, liefern ihre modernen Wellness-Quellen konstant angenehme Badefreuden. Zwar lassen sich die attraktiven Pools natürlich auch im inneren des Hauses, in Fitnessräumen oder Badehäusern aufstellen, der einmalige Genuss eines „Freibades“ aber ist nur im eigenen Garten oder auf der Terrasse erlebbar. Das garantiert auch im Winter jederzeit einen Kurzurlaub, nur wenige Schritte vor der eigenen Haustür.

HotSpring Pools sind vollkommen wetterfest und 365 Tage im Jahr einsatzbereit. Die Wasserqualität wird gleichmäßig und zuverlässig durch ein hochwertiges Filtersystem gesichert, bereits eine geringe Zugabe von Pflegemitteln genügt; einmal die Temperatur eingestellt, und das intelligente Heiz- und Regulationssystem lässt einen nie mehr im Stich. Die Kombination hochdichten Polyurethanschaums mit der kompletten, mehrschichtigen Isolierung hält den Wärmeverlust in engen Grenzen; eine Abdeckung sowie das Wärme-Rückgewinnungskonzept tun ein Übriges und erreichen so die beste Energieeffizienz bei Außen-Whirlpools.

Also Kamin an, denn draußen ist es eisig kalt, und raus zum Baden: die persönliche Wellness-Quelle erwartet uns zu einem belebenden, inspirierenden Aufenthalt im warmen, schwerelos machenden Wasser …

HotSpring® Whirlpools seit über 30 Jahren in Deutschland