Corona: Hamburger Krisen-Kultur – Das Molotow

In dieser schweren Zeit präsentiert das Molotow die weltweit erste Geistershow: Kein Konzert, kein Publikum, keine Mitarbeiter, keine Band, kein Körperkontakt, kein Corona. Sicherer geht’s nicht! Im Ernst: In den letzten Tagen fragen uns viele Menschen, wie sie uns helfen können; ob sie irgendwohin spenden können; was sie direkt tun können, damit das Molotow nicht an der Corona-Welle zu Grunde geht. Wir dachten, wir richten einen Vorverkauf für eine Veranstaltung ein, die nie stattfinden wird: die Soli-Molotow-Geistershow. Ihr könnt ein Ticket kaufen. Ihr könnt zwei Tickets kaufen. Prinzipiell könnt ihr so viele Tickets kaufen, wie ihr mögt und euch leisten könnt. Hier soll auch gesagt sein: fühlt euch nicht genötigt! Natürlich gilt auch weiterhin: Bleibt sauber, seid lieb zueinander und wascht euch die Hände!

http://molotowclub.com