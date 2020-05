Corona: Hamburger Krisen-Kultur – Dollhouse & Kieztouren-Veranstalter

Über die Jahre haben wir uns ein großes Stammpublikum erarbeitet und sind auch guter Dinge, dass alle sofort in den Startlöchern stehen werden, wenn wir wieder aufmachen. Die Menschen werden ein großes Nachholbedürfnis nach Freizeit, Ablenkung und Erholung haben. Viele kleine Bars und auch größere Clubs in ganz Deutschland wird nicht mehr geben, weil in der Gastronomie schon seid mehreren Jahren fast kein Gewinn übrig bleibt. Daran sind nicht zuletzt sehr hohe Mieten und viele Auflagen und Abgaben vom Staat schuld.

Ralf Bürkle |