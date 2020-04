Corona: Hamburger Krisen-Kultur – Karsten Schölermann

Einfach so weitermachen wie bisher wird wohl keiner. Und den Laden „einfach“ wieder hochfahren wird auch nicht gelingen. Das wird leider länger dauern. Wir haben einen ordentlichen Schluck „Zukunft“ genommen/bekommen. Und in die kann bekanntlich niemand schauen. „Hurra, wir leben noch“ ist ein Phänomen aus der Nachkriegszeit. Sollte sich die Krise weiter ausbreiten, darf man davon ausgehen, dass wir für eine Weile gesellschaftliche Entbehrungen auf uns nehmen müssen. Dann wird der Sommer 2021 sicher ein Sommer des „Aufatmens“. Im Herbst werden wir wohl eher mit noch verhaltener Freude rechnen müssen … Ich glaube nicht, dass eine abgesagte Show sich tatsächlich „wiederholen“ lässt. Also wird es auch keine Doppelshows geben. („Was nicht war und nicht sein konnte, ist vorbei.“)