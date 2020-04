Corona: Hamburger Krisen-Kultur – Katharina Wenisch | Live Nation GmbH

Es geht um eine weltweite Krise, deren Entwicklung nicht in unseren Händen liegt. Alle Bereiche des Lebens sind hiervon gleichermaßen betroffen. Da niemand ernsthaft sagen kann, wann die Krise überstanden ist, bitten wir um Verständnis, keine Prognosen für die Zeit nach Corona abgeben zu können. Aber nach Ende der Epidemie werden die Menschen ein großes Verlangen nach essentiellen Live-Erlebnissen haben und die Künstler ebenso. Auf diesen Zeitpunkt richten sich all unsere Hoffnungen und Bemühungen. Bis dahin beobachten wir die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen. Dabei hat die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern für die Veranstalter der Festivals oberste Priorität und steht bei allen Überlegungen stets an erster Stelle. Inwieweit sich Doppel-Konzerte umsetzen lassen, kann man heute noch nicht sagen.

