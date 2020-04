Corona: Hamburger Krisen-Kultur – Rikus | Schach Café

Was man in dieser kritischen Phase sehr stark beobachten kann, ist welchen wichtigen und wertvollen Beitrag die Restaurants an der Grundversorgung gewisser Personengruppen haben und auch erfüllen. Es gibt doch so viele Menschen da draußen, die durch eine Behinderung oder das Alter auf uns angewiesen sind und für sich alleine gar keine Grundversorgung leisten können. Trotz aller Traurigkeit in der Situation ist es schön zu sehen, welchen Dienst wir noch leisten. So lange wir können und dürfen, wollen wir unsere Gäste und Mitmenschen mit Nahrung versorgen. Man schafft es derzeit nicht mehr, ein festes Sortiment aufrecht zu erhalten. Wir haben alle Karten vom Tisch, gehen in die Lager, schauen was da ist und daraus wird gekocht. Aus Frischware werden Tagesgerichte kreiert, um die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, schreiben wir Hamburger Tafeln an.