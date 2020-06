Esther Filly Ridstyle: Die große Soul-Stimme Hamburgs

Durch The Voice of Germany erreichte die Erfindern des “Ridstyle” ein Millionenpublikum und sie ist wahrlich nicht in eine Schublade zu stecken, eher in einen begehbaren Schrank gefüllt mit ganz viel Energie, Leidenschaft und einem großen Herz!

Esther Filly Ridstyle wurde 2018 als beste Soulsängerin Deutschlands ausgezeichnet. Kein Wunder, dass sie 2020 zwei-fach für den holländischen “Red Carpet Award” in den Kategorien Songschreiberin des Jahres & beste internationale Soulsängerin nominiert wurde.

Auf Einladung des Bundesministeriums gab Esther bereits auch Konzerte in Kriegsgebieten und engagiert sich seit 2013 als Friedensbotschafterin bei Bullets4Peace. Eine große Ehre kam der Künstlerin ebenfalls zu Teil als sie zur Botschafterin des World Peace Day – Berlin ernannt wurde!

Esther Filly Ridstyle live beim HAMBURG-BANDCONTEST Viertelfinale erleben!

