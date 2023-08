OXMOX Festival Guide – die besten Festivals Highlights im Überblick!

ALLE FESTIVALS AUS DEUTSCHLAND IM GROßEN OXMOX FESTIVAL-GUIDE!

Hier findest du die besten Festivals Highlights im Überblick! Plane jetzt deinen Trip und erlebe die

besten Bands und angesagtesten Stars der Welt live!

AUGUST

OXMOX präsentiert:

HAMMER SOMMERFESTIVAL

Wo: Hammer Park

Wann: 11.-20.08.23

Zahlreiche Veranstaltungen an vielen Orten im Stadtteil HAMM

Line-Up Highlights: tba

MERA LUNA FESTIVAL

Wo: Flugplatz Hildesheim Drispenstedt

Wann: 12.-13.08.23

Kostet: ab 75 €

fester Bestandteil der Schwarzen Szene und eines der größten Festivals Deutschlands in diesem Bereich

Line-Up Highlights: Ville Valo, Fields Of The Nephilim, In Extremo, Project Pitchfork, Subway To Sally, Joachim Witt, Peter Heppner, London After Midnight, L‘Âme Immortelle,

Hocico, The 69 Eyes, De/Vision, Solar Fake, Diary Of Dreams, Letzte Instanz

MS DOCKVILLE

Wo: Schlengendeich 12,

Hamburg- Wilhelmsburg

Wann: 18.- 20.08.23

Besucherzahl: ca. 60.000

Musik, Kunst und Entdeckung feiern

Line-Up Highlights: Tash Sultana · Faber ; girl in red · Leoniden ; Provinz · RY X ; Pashanim · Alli Neumann ; Die Orsons · Franc Moody

ZELTFESTIVAL

RUHR

Wo: Ruhr Bochum

Wann: 18.08.–03.09.23

Kostet: ab 55,40 €

17 Tage Kulturprogramm und vielseitige Gastronomie

Line-Up Highlights: Tokio Hotel Michael Patrick Kelly, Sarah Connor, Marteria, Mando Diao, Sportfreunde Stiller und Clueso

43. JAZZFESTIVAL

SAALFELDEN

Wo: Saalfelden

Wann: 17.-20.08.23

Kostet: ab 35 €

Hotspot für Jazz und improvisierte Musik

Line-Up Highlights:

Vijay Iyer Trio, Jason Moran, Vincent Courtois, Emilé Parisien Sextet „Louise“ feat. Theo Croker, Isaiah Collier and the Chosen Few, Alba Careta Group, Paal Nilssen – Love u.v.m

INTERNATIONALES

SOMMER-FESTIVAL

KAMPNAGEL

Wo: Kampnagel-Gelände

Wann: 09.-27.08.23

Kostet: tba

Aufführungen aus den Bereichen:

Tanz, Theater, Performance, Musik, Bildende Kunst und Film

BALTIC OPEN AIR

Wo: Wikingerland Haddeby

Wann: 23.-26.08.23

Konzerte, Lesungen und Theater unterm Zirkushimmel für Groß und Klein – Rocken wie die Wikinger

SEPTEMBER

OXMOX präsentiert:

BAD SCHWARTAU STADT-

UND FAMILIENFEST

Wo: Europaplatz Bad Schwartau

Wann: 01.-02.09.23

Stadtfest anlässlich 30jähriger Städtepartnerschaft mit Czaplinek

Line-Up Highlights: TBA

30 JAHRE USEDOMER

MUSIKFESTIVAL

Wo: Insel Usedom

Wann: 16.09.-07.10.23

Kostet: tba

Klassik, Jazz, Gesang uvm. mit

Strandflair.

Line-Up Highlights: Marina Rebeka, Baltic Sea Philharmonic, Kristjan Järvi

NDR 2 PLAZA

FESTIVAL

Wo: EXPO Plaza Hannover

Wann: 08.09.23

Kostet: ab 55 €

Konzerte, Lesungen und Theater unterm Zirkushimmel für Groß und Klein / Line-Up Highlights: tba

N-JOY

STARSHOW

Wo: EXPO Plaza Hannover

Wann: 09.09.23

Kostet: ab 55 €

Konzerte, Lesungen und Theater unterm Zirkushimmel für Groß und Klein

Line-Up Highlights: tba