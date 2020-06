“Für immer zu ab 2020?”

Das barkombinat Hamburg zeigt heute an 30 Orten den kommenden Leerstand in der Bar- und Kneipengastronomie, wenn der Hamburger Senat die Dramatik der Situation nicht erkennt. Zahlreichen der 1800 Schankwirtschaften in Hamburg droht das Aus.

Bis heute hat der Senat nicht auf zwei Hilferufe des barkombinats reagiert.

Wo heute Bars und Kneipen als Aushängeschilder der weltweit geschätzten Hamburger Bar- und Kneipenkultur sind, könnte in wenigen Monaten Leerstand herrschen.