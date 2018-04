HAMBURG-BANDCONTEST 2012

1. April 2018

40 beste neue Bands LIVE im Grünen Jäger

Wilkommen! Seit Jahren begeistern und überraschen die Teilnehmer des überregionalen OXMOX-Wettbewerbs ihr Publikum und die Jury. Die besten Einsendungen aus ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus kämpfen um den Einzug in die erste Live-Runde im Grünen Jäger (Neuer Pferdemarkt. 36). Vielseitige Erlebnis-Abende sind garantiert, wenn sich die interessantesten Newcomer mit den Special Guests das Mikro in die Hand geben. Von Soul-Pop über deutschen Britrock bis Stoner-Punk ist für jeden Geschmack das Richtige dabei! Jetzt ist das Publikum gefragt: Ihr entscheidet mit Euren Stimmen, welche talentierten Bands in die Fußstapfen vorangegangener erfolgreicher Acts wie Revolverheld, Motus, Still In Search oder NixUntertreiben treten, und dem großen Finale einen Schritt näher kommen…