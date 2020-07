Hamburg: Die Gaming-Hauptstadt

„Hamburg ist Deutschlands Gaming-Hauptstadt. Es ist der Standort für Kreativität und Wachstum innerhalb der Spieleindustrie“, erklärt Michael Zillmer, Mitgründer und COO von InnoGames.

Hamburg ist für alles Maritime bekannt und auch als bedeutender Standort für die Games-Branche in Deutschland. Über 200 Unternehmen aller Größenordnungen, vom kleinen Start-Up bis zur international bekannten Marke, vom Studio bis zur Videoproduktionsfirma, sind in der Hansestadt ansässig.

Es ist kein Zufall, dass alle Unternehmen ihren Sitz in Hamburg haben. Die Stadt heißt Spielefirmen willkommen, wie das Netzwerk Gamecity Hamburg zeigt. Die Initiative unterstützt lokale Unternehmen, komplett mit einem neuen Förderprogramm für die Entwicklung von digitalen Spiele-Prototypen und dem kürzlich eingeführten Inkubator Games Lift. Dies macht die Stadt zu einem attraktiven Standort innerhalb der Branche, insbesondere für Online- und Mobile-Games.

Mit Games wurden in Deutschland 2019 mehr als 6 Milliarden Euro umgesetzt. Mehr als ein Drittel davon stammen aus sogenannten In-Game-Käufen, also aus Online- und Mobile-Games. Im Vergleich dazu verbuchten die Musik- und Filmindustrie zusammen 2,6 Milliarden Euro. Das zeigt wie wichtig und relevant Games geworden sind.

Hits und Klassiker made in Hammerbrook

InnoGames ist Deutschlands führender Developer und Publisher von Online- und Mobile-Games. Das Unternehmen, dessen Portfolio aus sieben Live-Spielen und mehreren weiteren in Produktion befindlichen Titeln besteht, ist vor allem für Forge of Empires, Elvenar und Die Stämme bekannt. Die Spiele sind in über 20 Sprachen erhältlich und erreichen Millionen von Spielern auf der ganzen Welt. Als Branchenführer entwickelt das Unternehmen weltweit erfolgreiche Spiele, die zu echten Hits und Klassikern geworden sind.

Im allgemeinen sind Online- und Mobile-Games Free-to-play (F2P), was bedeutet, dass die Spieler die Titel in vollem Umfang erleben können, ohne dafür zu bezahlen. Dasselbe kann man von anderen Formen der Unterhaltung wie Konzerten oder Kinos nicht behaupten. Wer mag, kann kleine Käufe im Spiel tätigen. In der Regel entscheiden sich aber weniger als 10% der Nutzer dafür und spielen völlig kostenlos. Das kommt gut an: Mobile-Games gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden 2020 schon knapp die Hälfte des Gesamtumsatzes der Branche ausmachen.

Der globale Strategie-Hit Forge of Empires von InnoGames wird täglich von Millionen von Menschen gespielt. Der Schlüssel zum Erfolg sind laufende Content-Updates, Marketing und Nutzer-Analysen im Hintergrund. Die Spiele werden alle zwei Wochen aktualisiert und bieten den Spielern neue Inhalte und Ereignisse wie zum Beispiel die jüngste “Kulturelle Siedlung: Das alte Ägypten.” Davon gibt es inzwischen jede Menge: Insgesamt bietet Forge of Empires 5 Jahre Spielspaß.

InnoGames zeichnet sich seit der Gründung durch stetiges und nachhaltiges Wachstum aus und bewirbt seine Spiele weltweit. Mehrere Titel, darunter die Klassiker Die Stämme und Grepolis, gibt es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt, viele sind als Browser-Spiel gestartet und sind inzwischen auch als Mobile-Game verfügbar. Diese Langlebigkeit überzeugt am Markt: Im November hat InnoGames eine Milliarde Euro Gesamtumsatz erreicht.

Vom Hobby zu Deutschlands größtem Studio

2003 in Stade gegründet, beschäftigt InnoGames heute über 400 Mitarbeiter aus über 30 Nationen am Standort in Hamburg. Das Unternehmen wurde Anfang 2020 vom Great Place to Work Institut Deutschland als einer der “Besten Arbeitgeber in der IT” ausgezeichnet. Es bietet Arbeitnehmern viele attraktive Vorteile, darunter flexible Arbeitszeiten, Karrieremodelle und Fortbildungsmöglichkeiten, die modernste Hardware und ein hauseigenes Fitnessstudio, um nur einige zu nennen.

„Wir wollen sicherstellen, dass jeder seine Arbeit nach besten Möglichkeiten erledigen und sich in einem Umfeld bewegen kann, das Wachstum und Entwicklung in allen Bereichen fördert. Unser Ziel ist es, ein ideales Arbeitsumfeld zu schaffen und die besten Talente für eine Zusammenarbeit mit uns zu gewinnen“, kommentiert Zillmer.

In Zukunft wird es an dieser Stelle weitere Einblicke in die Unternehmenskultur und das Leben bei InnoGames und viele Tipps zu aktuellen Games geben. Als nächstes werfen wir aber einen genaueren Blick auf die gamescom. Die gamescom findet jedes Jahr im August in Köln statt und ist die größte Veranstaltung der Branche weltweit. Aufgrund der Einschränkungen und Corona-bedingten Auflagen für Großveranstaltungen findet die gamescom in diesem Jahr zum ersten Mal digital statt. Doch wenn die Branche eines kann, dann innovative Lösungen finden.

innogames.com/de/