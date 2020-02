Knasterbart – Perlen vor die Säue Tour 2020

07.02., Markthalle Hamburg, ab 24€

Wo andernorts die Milch mit dem Schokoriegel flirtet oder die Cola die Orange küsst, schüttet die Bande Knasterbart irrwitzige Texte, virtuos vorgetragene Folk-Arrangements sowie eine ordentliche Portion Punkrock-Attitüde in’s Schnapsglas und schüttelt einmal durch.

Und dann auf Ex, bitteschön!

Beheimatet auf Open Air Events wie dem Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, dem Wacken Open Air oder dem Summer Breeze Festival hat die Folkrock-Combo jüngst bei ihrer Abschaumparty-Tour bewiesen, dass es Ihnen auch gelingt bei ihren eigenen Konzerten die Säle zu füllen und zum Kochen zu bringen. Während in ihrem musikalischen Umfeld gerne in strahlender Rüstung von großen Heldentaten gesungen wird, tragen die 7 Knasterbärte mit Stolz ihre Zahnlücken, Flickenkittel und Säuferzinken zur Schau und katapultieren ihr Publikum mit ihren Geschichten in die Rinnsteine und schummrigsten Kaschemmen der Menschheitsgeschichte. Auch wenn Teile der Gruppe mit ihren Bands Versengold und Mr. Hurley & Die Pulveraffen auf großem Erfolgskurs sind, ist auch Knasterbart schon weit mehr als ein bloßes Nebenprojekt oder ein Geheimtipp für Szene-Kenner.

Nach einem auftrittsreichen Festivalsommer geht es für das Septett wieder auf eigene Tour durch die Republik. Macht Euch bereit:

Knasterbart wirft die Perlen vor die Säue!