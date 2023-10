DONNERSTAG, 19.10.23

Miu

Gruenspan – 20 Uhr

Die hamburger Sängerin hat sowohl im „The Bitter End“ in New York

gespielt, als auch in der Hamburger Elbphilharmonie. Sie ist

Soulpop-Künstlerin, Leadsängerin ihrer eigenen Band und

Dozentin an der Hamburg School Of Music.