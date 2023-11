KONZERTE: FREITAG, 24.11.23

Kaum ist das Metal Hammer Paradise 2023 Geschichte, sind die Kombitickets (Ticket+Unterkunft) der kommenden Ausgabe am 22.11.+ 23.11. 2024 derzeit bereits AUSVERKAUFT !!! Einzeltickets ohne Unterkunft können noch bestellt werden und liegen bei rund 153 Euro für beide Tage. Unseren Bericht zu diesem Jahr präsentieren wir euch in kürze an dieser Stelle. Hier schon mal ein paar Bilder unserer Ladies Nola und Holly, die für euch vor Ort waren.



