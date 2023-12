Tsts....da hätten wir doch beinahe unseren Adventskalender vergessen. Aber so ist das wenn man per Bahn nach HH will um Hardbone live zu sehen und dann umplanen muß. Gnaaaargh....

Also: Hinter Türchen Nr. 8 befindet sich niemand geringeres als JOHN DIVA & The Rockets Of Love die hier auf dem Bild das inzwischen leider geschlossene X-Herford unsicher gemacht haben. Aber keine Sorge: am 1.3.2024 werden die Glamrocker das Knust stürmen. Also besorgt euch doch schonmal Karten. Das wird bestimmt ein toller Abend.