Diesen Sommer heißt es: Party like Hell!

8. August 2017

Krombacher Hell schenkt dir 100 Liter Freibier für deine Sommerparty

Sommer, Sonne, laue Nächte – Lust auf eine Sommerparty? Krombacher

spendiert dir und deinen Freunden 100 Liter Krombacher Hell für deine private

Party. Damit dein Feier-Vorrat auch ja nicht zu Ende geht – und erst recht nicht

die gute Stimmung! Ganz nach dem Motto „Party like Hell“.

Krombacher Hell ist „natürlich anders“ – weniger herb, voller Geschmack. Und

die Verbindung mit einer angenehmen Malzsüße macht Krombacher Hell zu

einem süffigen Biergenuss. Überzeug’ dich und deine Freunde und mach’ beim

Gewinnspiel mit. So kann deine eigene „Party like Hell“ schon ganz bald

starten! Fehlen nur noch der Sommer und jede Menge Leute. Weitere

Informationen zum Krombacher Hell und zu allen anderen Produkten von

Krombacher gibt es unter www.party-like-hell.de.

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann schickt uns eine Mail mit dem Stichwort “Krombacher Hell” an gewinne@oxmoxhh.de!