27. Juni 2018

Das Elbenwald Festival ist ein wahr ge­wor­dener Traum für alle begeisterten Fan-Con­ven­tion Besucher. Neben Workshops und Filmvor­führungen können sich Fans dieses Jahr auf prominente Gäste und gute Musik freuen. Unter anderem befinden sich unter den Star Gästen Tom Felton (Draco Malfoy in Harry Potter), YouTuberin Coldmirror, Game Of Thones Star Kristian Nairn (Hodor) und Jamie Campbell (Harry Potter, Twilight, City Of Bones). Zu den auftretenden Bands zählen Gloryhammer, Le Fly und Versengold. Counterfeit, die Band von Jamie Campbell, ist auch mit von der Partie und bietet energiegeladenen Punkrock. Für Versorgung vor Ort ist auch gesorgt. Auf dem Festival­geländer werden mehrere Food-Stände mit einem breitgefächerten Essensangebot aufge­baut werden. Das Spektakel findet vom 9. bis zum 11. August im Eventpark Luhmühlen statt. Tickets sind ab 69€ zu ersteigern.