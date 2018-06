Tierisch viel zu entdecken!

27. Juni 2018

Seit nunmehr als 100 Jahren zählt Hagenbecks Tierpark zu den beliebtesten Ausflugszielen für Hamburger Familien – und das zu Recht! Neben den Elefanten, den Tigern und den Giraffen, gibt es auch Eisbären, Pinguine und viele andere Tiere zu entdecken. Nach dem Rundgang kann der hauseigene Spielplatz besucht werden, auf dem die kleinen Besucher sich nochmal so richtig austoben können. Den Tierpark können die Kleinen im Sommer auch per Pony besuchen. Wer sich vorher ein wenig erkundigt, der kann, wenn er sich zu den richtigen Zeiten an den jeweiligen Gehegen einfindet, auch bei Fütterungen dabei sein. Für Kinder (und Erwachsene), die nicht wider­stehen können, gibt es auch einen Streichelzoo, in dem Ziegen gefüttert und gekrault werden können. Wer danach oder zwischendurch noch Hunger oder Durst verspüren sollte, kann im Sommer in der Flamingo-Lodge eine warme Mahlzeit oder einen kleinen Snack einnehmen.

OXMOX verlost 5 Familienkarten im Wert von 300€. Stichwort: Hagenbeck an gewinne@oxmoxhh.de