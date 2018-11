5. November 2018

Bereits zum vierten Mal gastiert die „kleine Schwester“ des Airbeat One Festivals in Ros­tock und verspricht wieder ein energie­ge­ladenes Spektakel. Visuell besticht wieder ein Mix aus Pyro, Laser oder Konfetti. Am DJ-Pult begrüßen euch erstklassige Künstler wie Tiesto, Dynoro, Neelix, uvm. OXMOX verlost 2×2 2-Tages-Tick­ets!

[KS]