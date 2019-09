GEWINNT TICKETS FÜR DAS ALICE COOPER KONZERT

Rock Antenne Hamburg präsentiert: Alice Cooper am 23.09.19 live in der Barclaycard Arena!

Bei sechs Deutschlandkonzerten im September/Oktober 2019 feiert Alice Cooper, dass er seit einem halben Jahrhundert als Musiker aktiv ist! Das runde Jubiläum Coopers, der zuletzt als Teil der Superstar-Truppe The Hollywood Vampires hierzulande unterwegs war, ist ein guter Grund, jetzt wieder unter eigenem Namen aufzutreten. Ohnehin besitzt der Schock-Rocker inzwischen Kultstatus, den er sich mit spektakulären Shows hart erarbeitet hat. Unzählige Hits und Klassiker gehören für ihn dabei zum Pflichtprogramm, darunter „School’s Out“, „I’m Eighteen“, „Elected“, „Only Women Bleed“, „No More Mr. Nice Guy“, „Poison“ oder „Under My Wheels“.

