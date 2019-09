OXMOX verlost: Neue limitierte Geschenkbox von JACK DANIEL‘S und dem FC St. Pauli

Seit dieser Saison ist JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey neuer Partner des FC St. Pauli. Jetzt präsentiert diese Partnerschaft ein neues gemeinsames Highlight: Der Klassiker Old No. 7 in der 0,7 Liter-Flasche ist für einen begrenzten Zeitraum in einer hochwertigen FC St. Pauli-Geschenkbox aus Metall erhältlich. Das Design der limitierten Geschenkbox ist so wie man es von JACK DANIEL‘S kennt: klar, unverkennbar und im typischen Schwarz des Old No. 7 gehalten. „Die erste Geschenkbox im Rahmen der neuen Partnerschaft ist nur eine weitere Bestätigung der perfekten Ergänzung der beiden Marken und zeigt unsere enge Verbundenheit: Das ikonische Logo von JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey und der legendäre Totenkopf des FC St. Pauli machen diese Verpackung zu einem ganz besonderen Highlight“, sagt Tanja Steffen, Head of JACK DANIEL‘S bei Brown-Forman. Die JACK DANIEL’S und FC St. Pauli Geschenkbox ist limitiert.

OXMOX verlost Geschenkboxen: Sendet uns eine Mail mit dem Betreff “Jack Daniel’s” an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen! Viel Glück!

Teilnahme ab 18

www.massvoll-geniessen.de