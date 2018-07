4. Juli 2018

Der Sommer ist da! Du willst raus aus dem Alltag, eine spontane Abkühlung zwischendurch oder einfach das machen, worauf Du gerade Lust hast? Dann ist der neue Toyota AYGO der perfekte Partner für Dich – frech, bunt und spontan wie Du.

Komm vom 02. bis 04. August 2018 zur Rindermarkthalle nach St. Pauli an den Karo Beach. Beweise dich bei spontanen Challenges oder als DJ mit dem neuen AYGO Soundsystem – und gewinne tolle Preise! Im AYGO Pop-up Splash Park ist alles möglich: Spontanes Probefahren, ein leckeres Eis, den Tag im Liegestuhl ausklingen lassen. Oder halte Ausschau nach dem AYGO Team, das den ganzen Tag mit verrückten Aktionen in der City unterwegs ist. Keine Zeit unter der Woche? Kein Problem, der neue Toyota AYGO ist auch am Wochenende für jede Tour zu haben, am Samstag wird er mit einem großen Splash Park auf einem der beliebten Festivals aufkreuzen – Infos zum Standort findest Du unter www.toyota.de/aygo-cool-down. Komm spontan vorbei und entdecke sein cooles Design, die neue Smartphone-Integration powered by Pioneer und vieles mehr. Und mit etwas Glück gewinnst Du vielleicht einen Kurztrip für Dich und einen Freund nach Ibiza, angesagte Party inklusive. Just go and cool down!