Unten im Meer …

5. Juli 2018

Das Sea Life Timmendorfer Strand bietet seinen Besuchern die Möglichkeit, die unter­schiedlichsten Meerestiere aus aller Welt von nah zu betrachten. Da tümmeln sich z. B. Haie, Pinguine und diverse Quallenarten. Das Abenteuer Sea Life beginnt im Regenwald, in dessen Gehegen sich Boas und Otter versteck­en. Im Laufe der Route kommen die Besucher auch an einem sogenannten Be­rührungsbecken vorbei, in dem sie einigen wir­bellosen Tieren vorsichtig berühren dürfen. Ne­b­en diesem Becken, gibt es die See­gras­wiese, die zahl­reiche Seepferdchen und exo­tische Fische ihr Eigen nennen. Die Panora­mascheibe legt den direkten Blick auf das Ozeanbecken frei, in dem Haie und unge­wöhnliche Fisch­arten zu finden sind. Das Highlight der Tour ist der Tropische Tunnel, durch den man Haie, Fische und Speedy, die Meeresschild­kröte sieht.

