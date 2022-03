Heyho: Knuspern und Gutes tun

In der Lüneburger Granola-Manufaktur werden neben herausragenden Frühstücks-Kreationen Arbeitsplätze und Perspektiven geschaffen für Menschen, denen der erste Arbeitsmarkt oft verwehrt bleibt. Saisonaler Genuss-Tipp: Peanut Power to the People – Handmade Granola mit Peanutbutter Schoko-Chunks. Gewinne ein Starterpaket mit 6 Sorten! goheyho.com