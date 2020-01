OXMOX verlost Tagestickets: Wacken Winter Nights

Welcome to the Realms of Winter

Vom 14.-16.02. finden die IV. Wacken Winter Nights statt

– und wir verlosen Tagestickets!

Das Line-Up steht: Baldrs Draumar, Borknagar, Cellar Darling, Comes Vagantes, Corvus Corax, Dalriada, D‘Artagnan, Der Elfen-Thron Von Thorsagon, Einherjer, Fairytale, Fejd, Finsterforst, Heidevolk, Lindy-Fay Hella, Månegarm, Metsatöll, Nytt Land, Die Pressgëng, Primordial, Reliquiae, Sangre De Muerdago, Schandmaul, Storm Seeker, Subway To Sally – “15 Jahre Nord Nord Ost – Special Anniversary Show”, Suidakra, Varang Nord, Týr, Ye Banished, Privateers

Nur die Harten kommen in Garten. Und die ganz Harten kommen nach Wacken – im Winter! WACKEN!!!!!!!!!

Also schnell Mail an gewinne@oxmoxhh.de mit dem Betreff “Wacken Winter Nights” und Daumen drücken.

http://wacken-winter-nights.co

Zwei Wochen bevor in dem berühmten Dorf in Schleswig-Holstein wieder Dudelsäcke dröhnen und es metallisch gediegen kracht, stellen die Wacken Winter Nights IV nun sowohl ihr vollständiges Programm als auch den diesjährigen Geländeplan vor.

Drei finale Bandankündigungen runden obendrein das Programm ab. Neu hinzugekommen sind RAUDH, WOLVENCROWN und SEIDRBLOT.

Helge Rudolph kommentiert: “Es ist endlich vollbracht, der Plan und das Programm der Wacken Winter Nights IV stehen”, freut sich der Projektleiter. “Wir sind zuversichtlich, dass wir zusammen mit unseren großartigen Besuchern wieder ein fantastisches Fest erleben werden. Nur noch zwei Wochen, dann ist es soweit und es heißt wieder: Die Wackinger kommen!”

Tickets unter: http://wacken.click/wwn2020tix