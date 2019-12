Tolle Weihnachtsgeschenke für EUCH!

Noch kein Weihnachtsgeschenk?

Macht euren Liebsten eine Freude mit dem Xiaomi Mi A3. Das Top-Smartphone überzeugt mit einem 6,088″ (15,46 cm Diagonale) AMOLED Dot Drop Display, mit einem sehr leistungsstarken Akku mit 4030mAh, einer 48 Megapixel Ultra Wide Triple Kamera und einer beeindruckenden AI Selfie Kamera für brilliante Gruppenselfies auch ohne Selfiestick. mobilcom-debitel.de

Magnum – The Serpent Rings Tour 2020

06.04., MAX Kiel

Seit 1972 bilden Bob Catley (Ges.) und Tony Clarkin (Songwriting, Git.) den festen Kern der Melodicrock-Gruppe Magnum. Nach über 30 Alben und fast 50 Jahren Bandgeschichte wollen sie es nochmal wissen und gehen 2020 auf Europa-Tour. magnumonline.co.uk

Rob-Barrow-Photography

Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys – Grüß mir den Mond

16.12., 20Uhr, Stage Operettenhaus

An diesem Abend steht alles im Zeichen des Mondes: Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys neuinterpretieren Swing-Klassiker, deutsche Schlager und bieten auch Eigenkompositionen über unseren Erdtrabanten. rhythmus-boys.de

Heldenmarkt Hamburg

25.-26.01., ab 10 Uhr, Hamburg Messe und Congress, ab 4 €

Unter dem Motto „#fuerallediewasmerken“ kehrt der Heldenmarkt – die Messe für alle, die was besser machen wollen – zurück in die Hansestadt. 2020 das erste Mal in den Messehallen! Auf dem Heldenmarkt Hamburg habt ihr die Möglichkeit, euch zu informieren, zu probieren und natürlich auch einzukaufen. Die Angebotspalette deckt nahezu alle Lebensbereiche ab: Lebensmittel & Genuss, Textilien & Kosmetik, Wohnen & Lifestyle, Reisen & Mobilität, Finanzen & Versicherungen und und und. Der Heldenmarkt ist wohl Deutschlands erste und führende Messe für nachhaltigen Lifestyle, die zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Experten-Vorträgen, Ausstellungen und Workshops im Sortiment hat. Im Lieferumfang enthalten: Jede Menge neue Impulse für eine nachhaltige(re) Lebensweise! (Es empfiehlt sich Bargeld mitzunehmen, da eine EC-Karten-Zahlung vor Ort nur eingeschränkt möglich ist.) heldenmarkt.de

Foto: Heldenmarkt | Heldenmarkt | Forum Futura UG

Ehrlich Brothers – Dream & Fly

07.02.20, Sparkassen-Arena (Kiel)

Die Magie-Show von Andreas und Christian Ehrlich verblüfft mit neu-ertüftelten Illusionen, die vor dem aufwändig inszenierten Bühnenbild aufgeführt werden. Auch neu: eine eigene Live-Band untermalt die spektakulären Tricks der Brüder mit heißen Grooves. ehrlich-brothers.com

Wanda – Ciao Tour!

08.03., Bremen, Pier 2

Neben Deutsch sprechen Wanda auch fließend Wienerisch und singen über das Leben, die Liebe und den Tod. Ein bisschen Indie-Rock, ein bisschen Rock‘n‘Roll, ganz viel Pop. ciao.wandamusik.com

©WolfgangSeehofer

First Stage: Musicalworkshops

Die Workshops der Stage School sind für Erwachsene konzipiert, die jenseits von beruflichem Ehrgeiz ihre kreative Seite ausleben wollen. Unter der Anleitung professioneller Dozenten tauchen die Teilnehmer in die Welt des Musiktheaters ein: Eine Woche Tanz, Gesang und Schauspiel mit anschließender Bühnenshow vor Publikum im Hamburger First Stage Theater stehen auf dem Programm! firststagehamburg.de

Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen

19.06.-05.09.20, Grevesmühlen

Im nächsten Jahr steht die 16. Episode der „Schicksalhaften Begegnungen des Capt´n Flint“ mit dem Titel „Ein Königreich vor dem Wind“ auf dem Spielplan. Die Verantwortlichen rund um den Intendanten Peter Venzmer haben sich auch für die Saison 2020 einiges einfallen lassen, um den Theaterbesuch wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Zum ersten Mal öffnet ein Teil des Piraten Action-OpenAir-Theaters in der Weihnachtszeit seine Tore für Fans, um sich mit ausgewähltem Merchandise, Geschenkgutscheinen und DVDs eindecken zu können. Als Besonderheit gibt es in limitierter Auflage die heißbegehrten Fanpakete „Schatztruhe“ zu kaufen. 25.11.-20.12., Mo-Fr 10-15 Uhr, ab dem 05.12. täglicher Weihnachtsbaumverkauf. piratenopenair.de