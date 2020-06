Neue Alben: Asking Alexandria, Beyond The Black, The Killers

Asking Alexandria

Like A House On Fire

Vom aggressiven Metal haben sich die Briten verabschiedet. Sänger Danny Worsnop (29) singt hauptsächlich clean und kreiert mit seinen fünf Kollegen einen rockigen Sound, für den der Begriff „Metalcore“ mittlerweile ein Schuh zu groß ist. Stattdessen feilen die Jungs lieber an den ausgeklügelten Texten, was auch Slipknots Corey Taylor (Ges.) feststellt: “Es wird die Leute aufregen und es ist das Beste, was ihr je geschrieben habt”. Mag daran liegen, dass es die erste Produktion ist, bei der alle Mitglieder clean waren … (Sumerian Records)

ML

Beyond The Black

Hørizøns

Als Frontfrau Jennifer Haben (24) 2016 den Rest der Symphonic-Metal-Band komplett neu besetzt hat, erfolgte ein Stilbruch: Keyboards, männliche Begleitstimme und Mittelalter-Sound fielen weg – dafür wurde die Musik etwas softer und gitarrenlastiger. Für “Wounded Healer” hat sich die saarländische Sängerin mit Elize Ryd (35) zusammengetan, der Frontfrau des schwedischen BTB-Pendants Amaranthe. (Napalm Records)

ML

The Killers

Imploding The Mirage

Erstmals gingen Brandon Flowers (Ges., Key.) Ronnie Vannucci Jr. (Dr.) und Mark Stoermer (B.) ohne Gründungsmitglied Dave Keuning (Git.) ins Aufnahmestudio. Dass sich die Jungs aus Las Vegas bisher nicht um Ersatz gekümmert haben, zwang sie zum Pokern: Mark Stoermer (42) klimperte die Gitarren-Parts und auch Fleetwood Macs Lindsey Buckingham (70) half aus. Dank des eingespielten Trios ging das Projekt gut, der markante Killers-Stempel ist auf den zehn Songs unüberhörbar! (Island Records)

ML