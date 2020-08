Neue Musik: Biffy Clyro, Anthrax, Night Laser & Cee-Lo Green

Cee-Lo Green

Cee-Lo Green Is Thomas Callaway

5 Jahre ließ der 5-fache Grammy-Preisträger verstreichen und meldet sich jetzt zurück, wie wir ihn noch nie zuvor gehört haben. Cee-Lo Green (45), der “Crazy“-Mann, veröffentlicht unter seinem bürgerlichen Namen und schlägt sanfte Töne an mit Soul- und R&B-Einflüssen. Produziert von Dan Auerbach (Black Keys). (Bmg Rights Management)

Night Laser

Power To Power

Die vier Hamburger Benno „Ben“ Hankers (Ges.), Jonas Gabriel Günther (Dr.), Tönjes „Tony“ Boback (Git.) und Robert „Rob“ Hankers (B.) sind bekannt für ihre Mischung aus 80er Heavy Metal und modernem Hard Rock. Jetzt konnten sie endlich ihre Thrash-Einflüsse ausleben und überzeugen mit schnellen, dynamischen Gitarrenriffs.

(Out of Line Music)

Anthrax

Persistence Of Time (30TH Anniversary Edition)

Diese Deluxe-Version bietet neben den elf Songs der Original-CD auch Songwriting-Sessions, Demos, Proberaum- und Live-Aufnahmen aus den Archiven Charlie Benante (Dr.). Der Bass pocht, die Gitarren reißen und das Schlagzeug drischt und vermischen sich zu einzigartigen Thrash Metal. Joey Belladonna (Ges.), Scott Ian (Git.), Dan Spitz (Git.), Frank Bello (B.), Charlie Benante (Dr.) zeigen sich hier von ihrer düsteren Seite. (Megaforce)

Biffy Clyro

A Celebration Of Endings

Das Schottentrio feiert 25 jähriges Bestehen. Frontmann Simon Neil (Ges.) und die Johnston-Brüder James (B.) sowie Ben (Dr.) bringen ihr achtes Album raus. Gewohnt rockig sticht „Instant History“ mit poppigen Refrains deutlich hervor. „Der Titel handelt davon, die Schönheit an Veränderung zu sehen anstatt das Traurige“, so Neil. Erscheint auch auf farbigem Vinyl (exklusiv in Indie-Läden), Picture Disc und Kassette (Warner)