Weihnachtsfeier im LaPaz

Das La Paz bringt Euch das Beste an Tapas und Weinen direkt nach Hamburg Eimsbüttel. Auf Euren Tellern und in Euren Gläsern findet Ihr das Ergebnis aus vielen inspirierenden Reisen des Küchen-Teams nach Spanien, Lateinamerika und in alle Welt. lapaz-hamburg.de/