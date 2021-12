OXMOX Adventskalender Türchen Nr. 24: Rephone

Rephone: Mobilcom-Debitel präsentiert nachhaltigeres Smartphone

Rephone gibt es nur bei mobilcom-debitel. Es ist das erste CO2 neutrale Smartphone in Deutschland. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. Reparaturen sind einfach und schnell möglich, da alle Teile verschraubt und nicht verklebt sind. Der Akku ist austauschbar. Bei Rückgabe innerhalb von 5 Jahren im Shop gibt es eine garantierte recycling-Prämie von 25 Euro – damit das Gerät bestmöglich in den zertifizierten Recycling Prozess zurückgeführt werden kann.