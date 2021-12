OXMOX Adventskalender-Türchen Nr. 8: Advent, Weihnachten und Jahreswechsel im Wildpark Schwarze Berge

Advent, Weihnachten und Jahreswechsel im Wildpark Schwarze Berge

Ab sofort wird es winterlich-weihnachtlich im Wildpark-Restaurant. An den vier Advents-Sonntagen darf beim Festtags-Frühstücks-Buffet von 8.30-11h für 14,90 € pro Person so richtig geschlemmt werden. Am 4. und 5. Dezember hat das Natur-Erlebnis-Zentrum im Wildpark Schwarze Berge e. V. wieder den Nikolaus eingeladen, der dann jeweils um 12 Uhr und um 14 Uhr zu Gast im Wildpark Schwarze Berge ist und die Wildtiere mit leckerem Futter beschenkt. Silvester noch nichts vor? Dann nichts wie hin, in die Schwarzen Berge. Mit einem festlichen 5-Gänge-Silvester-Menü geht’s ab 17 Uhr ganz entspannt hinein ins neue Jahr! Gleich am 1. Tag des neuen Jahres gibt es das beliebte Katerfrühstück im Wildpark- Restaurant. Ob herzhaft oder süß, warm oder kalt, in der Zeit von 11-14 Uhr wird eine reichhaltige Auswahl an feinsten Köstlichkeiten zum Sattschlemmen geboten inkl. Soft- und Heißgetränke sowie Desserts für 34,50 €. wildpark-schwarze-berge.de/

