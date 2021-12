OXMOX Adventskalender-Türchen Nr. 9: Body Pillow

Gewinne ein beyosa Body Pillow für einen erholsamen Schlaf

Guter und gesunder Schlaf ist für unseren Körper und Geist essenziell. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist die Schlafposition. Am beliebtesten ist tatsächlich die Seitenschläferposition als Schlafposition unter den Deutschen. Denn schon vor der Geburt nimmt der menschliche Embryo diese Stellung mit angezogenen Beinen ein – es ist ein Urinstinkt. Es ist also kein Wunder, dass viele Menschen diese Position als gemütlich und beruhigend empfinden und so am liebsten einschlafen. Zudem unterstützt die Seitenlage die Entlastung des Rückens und kann Beschwerden vorbeugen. Dies funktioniert aber nur, wenn die Wirbelsäule gerade bleibt, da es sonst zu chronischen Schmerzen und Verspannungen kommen kann. Um dies zu vermeiden ist ein richtiges Kopfkissen enorm wichtig. Beyosa verlost deshalb das Body Pillow, ein Kissen, dass perfekt für Seitenschläfer geeignet ist. Das Kissen ist ein flexibler Begleiter für den Schlafkomfort und stützt den Körper sowie die Wirbelsäule in der Seitenlage. Mit diesem Gewinn wird durch die Stabilisierung und Entlastung des Körpers die Schlafqualität langfristig verbessert und Verspannungen oder Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich bei Seitenschläfern vorgebeugt. So schläfst du gemütlich und sicher! beyosa.de/de

