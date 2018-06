Kinofilme ab 21.06.2018

21. Juni 2018

Am Strand

GB 17, ab: 21.06., R: D. Cooke

Die sensible Verfilmung des Bestsellers von Ian Mc­Ewan zeigt ein frischverheiratetes Paar (Saoirse Ro­nan, Billy Howle) Anfang der 1960er. Die Zwei sind Jungfrauen. Der erste Versuch, Sex zu haben endet in einem Desaster, das Auswirkungen auf den Rest ihres Lebens haben wird.

Kolyma

DE/RU 17, ab: 21.06., R: S. Mucha

Die sich über 2.000 km erstreckende Kolymastraße in Sibirien gilt als der längste Friedhof der Welt. An ihrem Rand wurden unzählige Leichen von Men­schen verscharrt, die während der Stalin-Ära in Ar­beitslagern interniert waren. Die Doku zeigt das heutige Leben in einer der kältesten und unwirt­lichsten Regionen der Erde.

Ocean’s 8

US 18, ab: 21.06., R: G. Ross

Kein George Clooney, kein Brad Pitt – dafür u. a. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway und sogar Popstar Rihanna. Das Spin-off der kolossal erfolgreichen Gauner-Komödienreihe hat dieses Mal weibliche Stars.

The Strangers – Opfernacht

US 18, ab: 21.06., R: J. Roberts

Zehn Jahre nach „The Strangers“ mit Liv Tyler kommt hier die Quasi-Fortsetzung zu dem erschüt­ternden Home-Invasion-Slasher. Die weiblichen He­ld­innen/Opferrollen spielen dieses Mal Christina Hendricks und Ex-Kinderstar Bailee Madison. Wer auf atmosphärischen, deftig brutalen und komplett hu­morbefreiten Horror im radikalen 70er/80er-Stil steht, kommt hier voll auf seine/ihre Kosten.

