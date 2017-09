OXMOX – Hypnose-Special mit Adam Weiss

20. September 2017

Adam Weiss

Hypnose-Special

Adam Weiss ist ein moderner Magier. Er vermischt die Methoden der Hellseher und Wahrsager mit den Techniken der Gaukler und Zauberer. In seiner Jugend ist er fasziniert von der Zauberkunst und den phantastischen Bildern und Geschichten, die sie entstehen lässt. Später studiert er ausgiebig die Zeit des Spiritismus, der Medien und Hellseher im ausgehenden 19.

Jahrhundert. Auf der Bühne kreiert er aus all diesen Einflüssen eine einzigartige Form der Unterhaltung, in der die Gedankenwelt der Zuschauer im Mittelpunkt steht, und die Grenze dessen, was möglich und unmöglich zu sein scheint, zu verschwimmen beginnt …

Adam Weiss – Magier und Mentalist

Du glaubst nicht an Hypnose?

Das macht nichts. Hypnose glaubt an dich. Stell dir einen heißen Sommertag vor, an dem du auf dem Weg nach Hause bist. Einer, an dem dir dein T-Shirt am Rücken klebt und deine Jeans an deinen Beinen. In deinem Körper staut sich die Hitze. Dein Mund ist trocken. Du bist durstig.

Zuhause gehst du direkt zum Kühlschrank und nimmst eine Zitrone heraus. Sie liegt kühl in deiner Hand. Du kannst spüren, wie ihre Schale gegen deine Handfläche drückt. Du nimmst ein Messer und schneidest die Zitrone in Viertel. Du riechst Zitronensaft, der dir über die Finger läuft und auf den Tisch tropft. Jetzt nimmst du ein Stück Zitrone in die Hand. Und beißt hinein. Der saure Geschmack füllt deinen Mund. Ein paar Tropfen laufen dein Kinn herunter. Alles zieht sich zusammen. Es ist gleichzeitig unendlich erfrischend und einfach viel zu sauer… Konntest du dir das vorstellen? Hast du gemerkt, wie beim Lesen des Textes plötzlich die Speichelproduktion in deinem Mund zugenommen hat? Dieses Gedankenexperiment ist zwar noch keine echte Hypnose, aber wenn es bei dir funktioniert hat, dann war das eben dein erster Schritt in eine hypnotische Trance.

Was kann Hypnose?

Hypnose wird in therapeutischer Arbeit eingesetzt. Das sollten allerdings nur Fachleute tun. Sie wird unter anderem in der Schmerztherapie und bei Behandlung von Angstzuständen eingesetzt. Sie kann helfen, negative Verhaltensmuster (zum Beispiel Rauchen) aufzubrechen, und neue, positive Verhaltensmuster zu etablieren. Schauspieler, Musiker und Sportler können mit Hilfe von Hypnose effektiv trainieren und sich so optimal auf Auftritte, Wettkämpfe und dergleichen vorbereiten. Und Hypnose kann auch für Unterhaltungszwecke eingesetzt werden. Das ist mein Fachgebiet. Menschen können in einer Trance fantastische Dinge erleben. Ich mische in meiner Show Hypnose mit Magie und Gedankenlesen. Das Ergebnis ist für das Publikum verblüffend, unterhaltend und unerklärlich.

Adam Weiss LIVE – Nadeln

Verliert man in der Hypnose seinen eigenen Willen?

Nein. Hypnose arbeitet mit Deinem Unbewussten. Das Unbewusste ist Teil Deiner Persönlichkeit. Wenn es etwas gibt, was Du normalerweise nicht tun würdest, dann tust Du es auch unter Hypnose nicht.

Ist Hypnose gefährlich?

Gute Frage! Meine Antwort wäre eine Gegenfrage: Ist Spazierengehen gefährlich? Die Antwort ist erstmal nein. Es sei denn, man geht mit verbundenen Augen durch die Gegend. Oder stolpert nachts betrunken über eine Autobahn. Mit anderen Worten: Die meisten Sachen können gefährlich sein, wenn man sie unverantwortlich und leichtsinnig tut. Hypnose ist an sich nicht gefährlich. Aber nur ausgebildete Hypnotiseure sollten sie einsetzen.

Hast Du weitere Fragen zur Hypnose? Dann schreib mir gerne auf Facebook (@adam.weiss.mentalist). Dort findest Du auch alle Termine zu meinen Auftritten und ein paar coole Hypnose-Videos. In Hamburg trete ich das nächste Mal am 23.11. im Jolly Jumper auf.

Adam Weiss LIVE

Adam Weiss LIVE

Adam Weiss LIVE