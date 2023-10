Platten des Monats Teil 1

JOE BONAMASSA

Blues Deluxe Vol. 2

Der amerikanische Bluesrock Gitarrist, Joe Bonamassa (46), feiert mit der CD das 20-jährige Jubiläum seiner meistverkauften Independent-Veröffentlichung. Für das neue Album hat er mit seinem Freund Josh Smith zusammengearbeitet gemeinsam wollen sie Bonamas-

saes entwickling der letzten Jahre zeigen. Die Tracklist besteht aus zwei neuen Originalen, „Hope You Realize It (Goodbye Again)“ und „Is It Safe To Go Home“ und acht neuen Coverversionen von Songs von Künstlern wie Fleetwood Mac, Guitar Slim, Albert King und anderen. Es startet mit „Twenty-Four Hour Blues” von Bobby „Blue“ Bland mit einem großartigen Gitarrensolo, unser Anspieltipp.